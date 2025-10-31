Haberler

Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, kulüpteki başkanlık seçimi ve geleceği için konuştu. Başkan adaylarından Noronha Lopes'in sportif direktör olarak Pedro Ferreira ile çalışacağını açıklamasının ardından Mourinho, Ferreira ile çalışmaya hazır olup olmadığı konusunda bir soruya ''Seçimlerden sonraki pazartesi günü sorarsanız, sorun olmadan cevaplarım ama şu anda cevaplayamam.'' cevabını verdi.

  • Jose Mourinho, Benfica'nın başkanlık seçimi sonuçlanana kadar Pedro Ferreira ile çalışma konusunda yorum yapmayacağını belirtti.
  • Jose Mourinho, Benfica'da şu ana kadar çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe macerasının ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, ligde Guimaraes ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''ŞU ANDA CEVAPLAYAMAM!''

Benfica'da Rui Costa ile Noronha Lopes arasında başkanlık seçimi için heyecan devam ederken, başkan adaylarından Noronha Lopes, göreve gelmesi halinde Mario Branco ile yolları ayırarak sportif direktör olarak Pedro Ferreira ile çalışacağını açıklamıştı.

Mourinho, Guimaraes maçı öncesi gelen, "Fereira ile çalışmaya hazır mısınız?" sorusuna cevap vererek, "Başkan adayları arasındaki tartışmayı izlediğimi söyledim ancak herhangi bir yorumda bulunmak istemiyorum. Bu soruyu seçimlerden sonraki pazartesi günü sorarsanız, sorun olmadan cevaplarım ama şu anda cevaplayamam. Bu tartışma ve başkan adaylarının diğer tartışma ile ilgili tek söyleyebileceğim şey, bana gösterdikleri saygı ve hakkımda söyledikleri sözler için teşekkür etmek, bu çok hoş. Benfica'ya oy verdim ve pazartesi günü varsayımsal durumlar hakkında konuşmak yerine gerçek durumlar hakkında konuşabiliriz." dedi.

''TARTIŞMAYA GEREK YOK''

Portekizli teknik adam, bu cevabının ardından "Mario Branco ile olan ilişkinizi göz önüne alırsak, Pedro Fereira'nın gelişi sizin için bir sorun olabilir mi? Her türlü durumda Benfica'nın teknik direktörü olmaya devam edecek misiniz?" şeklindeki soruya da cevap vererek, "Varsayımsal durumları tartışmaya gerek yok. Pazartesi günü gerçeklere ilişkin cevap vereceğim. Şu anda herkesin saygısını hak ettiğimi düşünmüyorum ve saygı görmemin nedeni de tam olarak onlara saygı duymamdır." ifadelerini kullandı.

MOURINHO'NUN BENFICA PERFORMANSI

Benfica'da şu ana kadar 9 maça çıkan Mourinho, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Türkiye'yi sarsan faciada dehşeti yaşadılar: Gidecek yerimiz yok
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Türkiye'yi sarsan faciada dehşeti yaşadılar: Gidecek yerimiz yok
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum

Kulislerde gündem Bahçeli! AK Partili isim ilk kez bu ifadeyi kullandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.