Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan şampiyonu Al Hilal, büyük bir başarıya imza attı.

GUINNES REKORLAR KITABI'NA GİRDİ

Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı. Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.