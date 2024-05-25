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Jorge Jesuslu Al Hilal, Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi

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Suudi Arabistan şampiyonu Al Hilal, Jorge Jesus yönetiminde üst üste 34 galibiyet alarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Jorge Jesus, Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaştı ve kırılması zor bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Jorge Jesus'un çalıştırdığı Suudi Arabistan şampiyonu Al Hilal, büyük bir başarıya imza attı.

GUINNES REKORLAR KITABI'NA GİRDİ

Al-Hilal ile ligde şampiyonluğa ulaşan Jorge Jesus, takımıyla kırılması zor bir rekora da imza attı. Suudi ekibi Al Hilal, resmi maçlarda aldığı üst üste 34 galibiyetle Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Suudi Arabistan Jorge Jesus Fenerbahçe Al Hilal Spor Haberler

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