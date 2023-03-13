Jorge Jesus üzerlerini çizdi! Sevilla maçında İrfan Can Kahveci ve Joshua King kulübeye çekiliyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla ile oynanacak rövanş karşılaşmasında rotasyon yapmayı düşünüyor. Portekizli hoca, ilk maçta eleştirilerin hedefi olan İrfan Can Kahveci'nin yerine Rossi'yi, İspanya'da kaçırdığı gollerle dikkat çeken King'in yerine ise Batshuayi'yi sahaya sürecek.

16 Mart Perşembe günü Sevilla ile Kadıköy'de karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, kadroda sürpriz tercihlere gidecek.

JESUS NEŞTERİ VURUYOR

İspanya'da oynanan ilk maçta sahada 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'de, İrfan Can Kahveci ve King'in performansı eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Rövanş maçında sahaya farklı bir 11 sürmeye hazırlanan Jorge Jesus'un iki futbolcuyu kulübeye çekmesi bekleniyor.

ROSSI VE BATSHUAYI, 11'E DÖNÜYOR

Sözcü'de yer alan habere göre,UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında, sakatlığı nedeniyle Lincoln, Sevilla karşısında forma giyemeyecek. Jesus'un sol beke Ferdi'yi çekerken, sağ bekte Osayi-Samuel'e görev vermesi bekleniyor. Hücum hattında ise King'in yerine Batshuayi, İrfan Can'ın yerine de Rossi'nin forma giymesi bekleniyor.