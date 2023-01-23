Jorge Jesus'un sözlerinden sonra olay yaptırım! Fenerbahçeliler stada giremeyecek

Jorge Jesus'un, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı." ifadelerini kullanması sonrası Ümraniyespor'dan çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerle bu akşam oynanacak maç öncesi açıklama yapan Ümraniyespor logosuz, Fenerbahçe ve TFF logolu Passolig kart sahiplerine bilet satılmayacağını duyurdu.

Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u yenerek çeyrek finale çıktıkları maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde karşılaşacakları Ümraniyespor'un stadı için çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

FENERBAHÇE VE TFF LOGOLU KARTA BİLET SATIŞI YOK

Jorge Jesus'un Ümraniyespor'un stadını hedef alan sözlerinden sonra Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

"O STADYUMDA MAÇ OYNANMAMALI"

Çaykur Rizespor maçı sonrası Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı." demişti.

"GİDİP PORTEKİZ'İN STATLARINI DÜZELTSİN"

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar ise daha sonra yaptığı açıklamada Jesus'a cevap vererek, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor." şeklinde konuşmuştu.