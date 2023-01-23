Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jorge Jesus'un sözlerinden sonra olay yaptırım! Fenerbahçeliler stada giremeyecek

Spor Haberleri

Jorge Jesus'un, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı." ifadelerini kullanması sonrası Ümraniyespor'dan çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerle bu akşam oynanacak maç öncesi açıklama yapan Ümraniyespor logosuz, Fenerbahçe ve TFF logolu Passolig kart sahiplerine bilet satılmayacağını duyurdu.

Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u yenerek çeyrek finale çıktıkları maç sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligde karşılaşacakları Ümraniyespor'un stadı için çarpıcı ifadeler kullanmıştı.

Jorge Jesus'un Ümraniyespor'un stadını hedef alan sözlerinden sonra Ümraniyespor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig'de oynayacağımız Fenerbahçe müsabakasında Ümraniyespor tribünlerine logosuz, TFF ve Fenerbahçe logolu Passolig kart sahiplerine bilet yüklenemeyecektir. Bu kartlardan alım yapmış olan kişilerin biletleri iptal edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Çaykur Rizespor maçı sonrası Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı." demişti.

Ümraniyespor Başkanı Tarık Aksar ise daha sonra yaptığı açıklamada Jesus'a cevap vererek, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor." şeklinde konuşmuştu.

Haberler.com - Spor

Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

özgen ASLAN:

Aferim ümraniye böyle devam amatör ligine kadar yolun var

Cevap Yaz 9 21 Yayından Kaldır
Selim Güler:

Bir atrenör nasil diyebilirki uefada cok iyi takimlar varken bizim hic sansimiz yok diye.Sen turu gecmissin hedefi büyütecegine bu takimi aynen geri vitese takiyor.Motivasyonu indiriyor.Ardanin futbolhayatini bitirmek istiyor.,o zaman kusura bakmasin fenerliler bu adam türk futbolu geri kalmasini istiyor.

Cevap Yaz 11 6 Yayından Kaldır
Selim Güler:

Türkiyenin statlari hepsi süper yeni yapildi .Sayin baskanin dedigi gibi sen ülkendeki statlara bak nasil .Birde stat begenmiyor bu ne bicim antrenör .Fenerin yerinde olsam kovarim bunu zaten hicbir basarili olamayacak sezon sonu görür fenerliler.Ardayi genc futbolcumuzu futboldan sogutmat istiyor bilinclice .

Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title