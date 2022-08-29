Jorge Jesus'un Konyaspor maçı öncesi takımından tek bir isteği var: Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başlayan Portekizli hoca karşılaşma için ise, "Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz." dedi.

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"TÜRK KÜLTÜRÜNE SAYGI DUYUYORUM"

Portekizli hoca ilk olarak ,"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım. Türk kültürüne saygı duyuyorum. Bu değerli bayramı kutluyorum." açıklamasını yaptı.

"GALİP GELMEK VE FAZLA GOL ATMAK İSTİYORUZ"

Karşılaşma için ise Jorge Jesus, "Zor bir maç bekliyoruz, Türkiye'de takımların çok iyi oyuncuları var, bugünkü rakibimizin de kadrosu milli takım seviyesinde oyuncuları var. Galip gelmek ve fazla gol atmak istiyoruz. Takımın değerini yukarıya çıkartmaya çalışıyoruz. Her geçen gün daha güçlü bir takım olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.