Jorge Jesus'un çözmesi gereken sorun çok net! İşte Fenerbahçe'yi liderlikten eden sebep

Dünya Kupası arasından sonra düşüş trendine giren Fenerbahçe'nin inişli çıkışlı performansının arkasındaki neden ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin ilk 7 haftada yüzde 20 olan şutları gole çevirme oranı, 8-14. haftalar arasında yüzde 13'e gerilerken sonraki haftalarda ise yüzde 8'e kadar düştü.

Jorge Jesus yönetiminde sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe hem lig hem Avrupa'da fırtınalar estirdi. Özellikle Dünya Kupası arasından sonra eski performansının gerisinde kalan sarı-lacivertlilerde bunun nedeni belli oldu.

ŞUTU GOLE ÇEVİRME ORANI YÜZDE 8'E KADAR GERİLEDİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin ligin ilk 7 haftasında şutları gole çevirme oranı yüzde 20'ydi. Bu oran 8-14. haftalar arasında yüzde 13'e, sonraki haftalarda ise yüzde 8'e kadar geriledi ve Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

EN KÖTÜ 3. TAKIM FENERBAHÇE

Fenerbahçe, yüzde 8 olan şutları gole çevirme oranı ile ligde en kötü istatistiğe sahip 3. takım konumunda. Bu alanda sarı-lacivertlilerden daha kötü olan iki takım ise Giresun ve Hatay.