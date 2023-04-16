Jorge Jesus'tan çok konuşulacak çıkış: Galatasaray neden bizden önce oynuyor?

Ankaragücü'nü son dakikalarda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu. Maçların oynanma tarihlerini eleştiren Portekizli çalıştırıcı, "Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum." dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, MKE Ankaragücü'nü mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY NEDEN BİZDEN ÖNCE OYNUYOR"

Ezeli rakibin maç takvimini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Galatasaray neden bizden önce oynuyor bunu bilmiyorum ve anlamıyorum. Zaten Türk futbolunda anlamadığım çok şey oluyor. Oyuncular üzerinde bu durum baskı oluşturuyor mu bilmiyorum ama taraftarlar üzerinde olabilir. Bu da sahaya yansıyor demektir." dedi.

"İYİ PİŞİRİLMİŞ BİR DURUM"

Öte yandan bu durumun psikolojik baskı yaptığını dile getiren Jesus," Bunun saha içine etkisi var diyebiliriz. Biz 2 takım arasında bu durum dönüşümlü olsun isterdik. Neden lider hep ikinciden önce oynuyor bilmiyorum. İyi pişirilmiş bir durum olduğunu söyleyebilirim." dedi.