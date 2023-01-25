Jorge Jesus'un prensine kavuşması an meselesi! Fenerbahçe olmaz denilen transferi bitiriyor
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Fenerbahçe uzun süredir peşinde koştuğu Jayden Oosterwolde'nin transferinde adım adım sona yaklaşıyor. Sarı-lacivertliler, genç sol bek için Parma'ya son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus teklif etti.
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 21 yaşındaki sol bek Jayden Oosterwolde'yi renklerine bağlamaya yakın.
FENERBAHÇE TRANSFERİ BİTİRİYOR
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Hollandalı futbolcu için yaptığı görüşmelerde büyük ilerleme kaydetti. Sarı-lacivertlilerin transferi bitirmesinin an meselesi olduğu belirtildi.
2027'YE KADAR SÖZLEŞME İMZALANACAK
Fenerbahçe, Parma'ya 21 yaşındaki sol bek için son olarak 6.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus önerdi. Sarı-lacivertliler teklifin kabul edilmesi halinde Jayden Oosterwolde ile 2027'ye kadar sözleşme imzalayacak.