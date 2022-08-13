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Jorge Jesus kalemlerini kırdı! İşte Fenerbahçe'den ayrılacak 7 futbolcu

Yeni transferlerle kadrosu şişen Fenerbahçe, yabancı futbolcuların bir kısmıyla yolları ayırmaya hazırlanıyor. Buna göre sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un kalemini kırdığı Samatta, Caulker, Meyer, Lemos, Pelkas, Berisha ve Novak ile yollar ayrılacak.

Golcü transferine yoğunlaşan Fenerbahçe bir yandan da kadroda temizlik yapmaya çalışıyor. Bu doğrultuda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertlilerde 7 yabancı futbolcunun üzeri çizildi.

SAMATTA İÇİN GENK İLE ANLAŞILDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe hem maliyetleri düşürmek de bonservis geliri elde etmek için çaba harcıyor. Yaklaşık 2,5 milyon euro yıllık ücret alan Samatta için Genk'le anlaşan Fenerbahçe, Caulker ve Meyer'le sözleşme feshi için görüşmeleri sürdürüyor. Lemos, Pelkas, Berisha ve Novak da Jesus'un kalemini kırdığı diğer isimler.

TARAFTAR TEPKİLİ

Başta Gustavo Henrique olmak üzere yenilerden bazıları, gönderileceklerden daha düşük performanslı görülüyor. Tribünler özellikle Pelkas'ın takımda kalmasını isterken, Szalai ve Osayi'nin de satılma ihtimaline tepki gösteriyor.

Haberler.com - Spor

Dimitris Pelkas Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Halit Dursun:

biz demisdik basdan bu adamla olmaz diye ama bakalim... bu haftada kasimpasa bir yenerse hic sasirmam... takima gelenler gidenlerden daha beter... berisha kalmali ... sakin michy yi almasinlar ne bu ya... takima okadar cok oyuncu alindiki cogu 5 para etmez ama birileri yine kazaniyor transferlerden para bana öyle geliyor yoksa bukadar cöp oyuncu alinmaz bir takima

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