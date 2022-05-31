Jorge Jesus, İstanbul'a doğru yola çıktı! Fenerbahçe'nin resmi açıklama yapması an meselesi - Haberler

Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe için Türkiye'ye geliyor. Portekiz basınında çıkan haberlerde deneyimli hocanın bugün İstanbul'da olacağı belirtildi.

İSTANBUL'A DOĞRU YOLA ÇIKTI

Portekiz gazetesi Record'da yer alan ve NTV Spor'un derlediği habere gör;, 67 yaşındaki ünlü teknik direktörün havalimanında olduğunu gösteren bir fotoğrafını yayınlayarak, Jorge Jesus'un iki yardımcısı ve avukatıyla birlikte Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a yola çıktığını okurlarına duyurdu.

"1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK"

Record'un haberinde "Jorge Jesus, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye gidiyor. 67 yaşındaki teknik direktör, iki yardımcısı João de Deus ve Márcio Sampaio ile avukatı Luís Miguel Henrique ile İstanbul'a gidiyor. Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak" ifadelerine yer verildi.

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