Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi şikayet etmekten vazgeçti
Türkiye Kupası şampiyonluğunu kazanmasından doğan alacağının ödenmediği gerekçesiyle Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanan Jorge Jesus, kararından döndü. Sarı-lacivertliler, eski hocasıyla olan anlaşmazlığı çözüme ulaştırdı.
Fenerbahçe ile yollarını geçen sezonun sonunda ayıran Jorge Jesus, sarı-lacivertlileri alacak meselesi yüzünden FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyordu. Portekizli hoca bu kararından vazgeçti.
KONUYU FIFA'YA TAŞIMAYACAK
Habertürk'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'den ayrılarak Al Hilal'e giden Jorge Jesus, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nı kazanmasından doğan alacağının ödenmemesi gerekçesiyle sarı-lacivertlileri FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyordu. Portekizli hoca ile Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Jesus konuyu FIFA'ya taşımayacak.
35 GALİBİYET ALDI
Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde 52 maça çıktı. Portekizli hoca bu karşılaşmalarda 35 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.