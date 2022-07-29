Jorge Jesus, Fenerbahçe için Premier Lig ekibi Everton'dan aldığı teklifi reddettiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus, Portekiz basınından Canal 11'e önemli açıklamalarda bulundu.

"EVERTON'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİM"

Türkiye ve Fenerbahçe'ye geliş sürecinden bahseden Jesus, "Dünyanın çeşitli yerlerinden teklif aldım. Major ligleri soruyorsanız Everton'ın teklifi vardı ama kabul etmedim. Şampiyonluk istiyorum. Fenerbahçe'deyim. Hedefimiz şampiyonluk ve taraftarımız gerçekten çok tutkulu." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"SADECE BREZİLYA, ARJANTİN VE İSPANYA'DAN OYUNCU GETİRMEDİM"

Ana fikir, tanıdığım ve iletişim kurmanın kolay olduğu oyuncuları transfer etmekti. Ama sadece Brezilya, Uruguay, Arjantin ya da İspanya'dan oyuncu getirmedim. Takımda zaten İspanyolca konuşan bazı futbolcular var ve bu işleri kolaylaştırıyor.

"KALECİ KİRALAMAMIZ GEREKİYOR"

En iyi stoperimizi kaybettik. Bu yüzden iki stoper istiyorum. Luan Peres transferi tamamlandı. Gustavo Henrique'de henüz bir resmiyet yok. Ayrıca bir kaleci kiralamamız gerekiyor. Şu anda en iyilerinden birine sahibiz.

"TAREMI TRANSFERİ İÇİN OLASILIK YOK"

William Carvalho, benim seçeneklerimden bir tanesiydi, savunmacı bir orta saha oyuncusu istedim. William transferi zor girdi ve biz de tanıdığımız Arao'yu transfer ettik. Mehdi Taremi'nin özelliklerini gerçekten beğeniyorum ama aynı pozisyonda 4 oyuncum var. Bu yüzden transfer için olasılık yok."