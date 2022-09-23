Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kariyerinin en büyük şaşkınlığını yaşadı: Böylesine tanık olmadım

Fenerbahçe'nin başına geçtiği günden itibaren takıma istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü ivme kazandıran Jorge Jesus, Portekiz basınına sarı-lacivertli kulüp hakkında açıklamalarda bulundu. Taraftara vurgu yapan deneyimli hoca, "Çalıştığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Başarıya aç bir taraftara sahibiz ve deplasmanda bile bizi yalnız bırakmıyorlar." ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Süper Lig'de rakiplerine sahayı dar eden Fenerbahçe'nin lideri Jorge Jesus, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertli taraftarlara övgüler dizerken derbi hakkında da konuştu.

"BİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMIYORLAR"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Görev yaptığım ülkelerde ve takımlarda tanık olmadığım, tutkulu bir taraftar kitlesi bizi destekliyor. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olsa da uzun süredir başarıya aç, özlem duyan bir taraftara sahibiz. Şu anda takımımızın en büyük itici gücü, tribünlerimiz. Sadece evimizde oynadığımız maçlarda değil, deplasmana gittiğimizde de bizi asla yalnız bırakmıyorlar." dedi.

"HEDEFİMİZE ADIM ADIM YÜRÜMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Jesus, "Önümüzde kazanılmayı bekleyen bir derbi var. Türkiye'de derbi maçlarının tansiyonu oldukça yüksek. Deplasmana gideceğiz ancak bunun üstesinden gelip kazanarak lig şampiyonluğu yolunda hedefimize adım adım yürümek istiyoruz." ifadelerini kullandı.