Joao Pereira: 'Zor Bir Gece Olacak'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor'a mağlup oldukları maç sonrası zor bir gecenin kendilerini beklediğini belirtti. Takımın daha iyi oynadığını ancak hatalar nedeniyle maçı kaybettiklerini ifade etti.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyet sonrası kendileri için zor bir gece olacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geçen hafta oynadıkları Çaykur Rizespor maçına göre daha iyi oynadıklarını söyleyen Pereira, "Maalesef iyi pozisyon almamıza rağmen ilk dakikada kalemizde bir gol gördük. Bizim açımızdan zor bir gece olacak. Oyuncularım geçen haftadan beri çok çalıştılar. Geçen maça göre daha iyi oynadılar. Daha sonra iyi oyunumuzun sonucunda net bir penaltı kazandık. Beraberliği yakaladıktan sonra dengede kalmamız gerekiyordu. Maalesef bu maçta yapmamamız gereken iki hatayla bitirdik. Takımımda iyi gördüğüm şeyler var. Daha fazla pozisyona girdik ve daha iyi oynadık. Bir golümüz ofsayt dolasıyla sayılmadı. Oyunun son bölümünü domine ettik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Leman Sam, konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı

Konser verdiği ilimizde sahneden belediyeyi bombaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz

Baba ile 11 yaşındaki oğluna kanlı infaz! Kurşun yağdırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.