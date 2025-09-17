Haberler

Joao Pereira'dan Oyuncularına Övgü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Fenerbahçe ile oynanan 2-2'lik maçın ardından oyuncularının ilk yarıdaki performansını övgüyle değerlendirdi.

ALANYASPOR Teknik Direktörü Joao Pereira, "Oyuncularımın oynadığı harika bir ilk yarı vardı. Kelime bulamıyorum onların performansını anlatmaya, harikalardı" dedi.

Süper Lig'de 1'inci haftasında erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda oyuncularının harika bir performans ortaya koyduklarını belirten Joao Pereira, "Oyuncularımın oynadığı harika bir ilk yarı vardı. Kelime bulamıyorum onların performansını anlatmaya, harikalardı. Kontrol edebildikleri şeylere odaklanıyorlar. Kontrol edemedikleri şeylerde oldu ama iyi kontrol yaptılar. Oyuncularım kontrol edebildikleri şeyi doğru yapıkları için bu sonucu aldık. Maçın büyük oranında baskılıydık. Bazı anlarda biraz geriledik. 2'nci ayrı 2'nci golden sonra toparladık. Oyuna giren oyucular katkı verdi. O katkı ile 2 golü bulduk. 3'üncü golü de bulabilirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ali Koç'un Ahmet Metin Genç'e öfkesi dinmiyor: AK Parti bir şey yapmak zorunda

Ali Koç, Erdoğan'a çağrıda bulundu: Bir şey yapmak zorundasınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.