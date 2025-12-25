Haberler

Jhon Duran Noel kutlamalarında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'den Noel tatili için izin alan Jhon Duran, Kolombiya'da kutlamalarda görüntülendi. Yıldız futbolcunun eğlence anları sosyal medyada gündem oldu.

  • Jhon Duran, Fenerbahçe'den Noel tatili için izin aldı.
  • Jhon Duran, izin sürecinde Kolombiya'da Noel kutlamalarında görüntülendi.
  • Jhon Duran'ın Noel kutlamalarındaki görüntüleri sosyal medyada yayıldı.

Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Jhon Duran, Noel tatili nedeniyle kulüpten izin almıştı. Sarı-lacivertli futbolcu, izinli olduğu süreçte Noel kutlamalarında görüntülendi.

TATİLİNİ KOLOMBİYA'DA GEÇİRİYOR

Fenerbahçe'den özel izin alan Jhon Duran'ın tatilini ülkesi Kolombiya'da geçirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, Noel gecesi bir mekanda eğlenirken görüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Jhon Duran'ın kutlamalarda yer aldığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolcunun izinli olduğu süreçteki görüntüleri taraftarların da gündemine girdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Sadettin Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti

Saran ifade veriyor! Yönetici ve taraftarlar adliyeye akın etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Ailesi Bruce Willis'in beynini bağışlama kararı aldı

Aileden çarpıcı karar! Dünyaca ünlü aktörün beyni bağışlanacak
Türkiye'de de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor

Türkiye'de yok satan araçta hayati risk! 179 bin otomobil inceleniyor
2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu

2 ay önce doğurduğu bebeğinin katili oldu
93 yaşındaki Mehmet amcadan duygulandıran hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı

Mehmet amcadan örnek hareket! Son birikimini bakın nereye bağışladı
Zıpkınla balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti

Balık avına çıkan emekli askeri savcı feci şekilde hayatını kaybetti
Mahsur kaldığı dağdan 4 gün sonra kurtarıldı: Yıldızlara bakacaktım, canım sıkılmıştı

Drona bu hareketi yaptı, beklediği yardım eli 4 gün sonra uzandı