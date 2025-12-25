Jhon Duran Noel kutlamalarında
Fenerbahçe'den Noel tatili için izin alan Jhon Duran, Kolombiya'da kutlamalarda görüntülendi. Yıldız futbolcunun eğlence anları sosyal medyada gündem oldu.
- Jhon Duran, Fenerbahçe'den Noel tatili için izin aldı.
- Jhon Duran, izin sürecinde Kolombiya'da Noel kutlamalarında görüntülendi.
- Jhon Duran'ın Noel kutlamalarındaki görüntüleri sosyal medyada yayıldı.
Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Jhon Duran, Noel tatili nedeniyle kulüpten izin almıştı. Sarı-lacivertli futbolcu, izinli olduğu süreçte Noel kutlamalarında görüntülendi.
TATİLİNİ KOLOMBİYA'DA GEÇİRİYOR
Fenerbahçe'den özel izin alan Jhon Duran'ın tatilini ülkesi Kolombiya'da geçirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, Noel gecesi bir mekanda eğlenirken görüldüğü belirtildi.
GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU
Jhon Duran'ın kutlamalarda yer aldığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolcunun izinli olduğu süreçteki görüntüleri taraftarların da gündemine girdi.