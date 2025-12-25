Jhon Duran Noel kutlamalarında

Sezon başında kiralık olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Jhon Duran, Noel tatili nedeniyle kulüpten izin almıştı. Sarı-lacivertli futbolcu, izinli olduğu süreçte Noel kutlamalarında görüntülendi.

TATİLİNİ KOLOMBİYA'DA GEÇİRİYOR

Fenerbahçe'den özel izin alan Jhon Duran'ın tatilini ülkesi Kolombiya'da geçirdiği öğrenildi. Yıldız futbolcunun, Noel gecesi bir mekanda eğlenirken görüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜLER GÜNDEM OLDU

Jhon Duran'ın kutlamalarda yer aldığı anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolcunun izinli olduğu süreçteki görüntüleri taraftarların da gündemine girdi.