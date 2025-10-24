Jhon Duran'ın maç sonu görüntüsü taraftarları ikiye böldü

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı santrforu Jhon Duran, 2 aylık aranın ardından formasına kavuştu. Uzun süreli sakatlığını atlatan genç golcü, Stuttgart maçında 87. dakikada oyuna dahil olarak sahalara geri döndü.

İKİ AYLIK ARANIN ARDINDAN SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın son dakikalarında Youssef En-Nesyri'nin yerine Jhon Duran'ı oyuna aldı. Kolombiyalı futbolcu, yaklaşık iki ay sonra ilk kez forma giyerken, fiziksel olarak iyi bir görüntü sergiledi.

TAVIRLARI TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

Maçın ardından Jhon Duran'ın stadyumdan ayrılırkenki rahat tavırları sosyal medyada gündem oldu. Kafasına yan taktığı şapkası ve yavaş yürüyüşüyle dikkat çeken futbolcu için Fenerbahçe taraftarı ikiye bölündü. Bazı taraftarlar, "Fenerbahçe'de oynamayı ciddiye almıyor" yorumlarında bulunurken, bazıları da "Üzerine fazla gidiliyor, genç bir oyuncu" diyerek futbolcuya destek çıktı.

TEDESCO'DAN DURAN'A DESTEK

Teknik ekibin, Jhon Duran'ı maç temposuna yeniden alıştırmak için önümüzdeki haftalarda daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenildi. Genç golcünün Avrupa Ligi ve lig maçlarında kadrodaki yerini koruması bekleniyor.