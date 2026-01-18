Haberler

Jhon Duran'ın cezası 1 maça indirildi, Aston Villa maçında forma giyebilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran’ın cezası yapılan itiraz sonucu 1 maça indirilerek UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa maçında forma giymesine olanak tanındı.

FENERBAHÇE'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Jhon Duran'ın 2 maçlık cezası 1 maça indirildi.

Jhon Duran, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros'u konuk ettiği maçın 90+1'inci dakikasında kırmızı kart görmüş ve UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu tarafından 2 maç ceza almıştı. Kararın arından sarı-lacivertli yönetim, bu karara itiraz etti. Yapılan itirazın ardından Kolombiyalı golcünün cezası 1 maça indirildi. Jhon Duran, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında oynanacak olan Aston Villa maçında forma giyebilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı
Menzil lideri İzmir'e geldi, oluşan kalabalık dikkat çekti

Yer: İzmir! Ziyarete gelen isim için oluşan kalabalık dikkat çekti
Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi

Suudi Arabistan'da kıyafet kurallarını altüst eden ödül gecesi
'Dolandırıldım' diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava

Dünyanın en zengin insanı "dolandırıldım" deyip mahkemeye koştu
Hande Erçel Suudi Arabistan'daki ödül töreninde Arapça konuştu

Şıklığı kadar sahneye çıktığında yaptığı hareketle törene damga vurdu
Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı

Mane mi yoksa En-Nesyri mi? Afrika'nın en büyüğü bu akşam belli oluyor