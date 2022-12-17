Jesus'tan onay çıktı! Fenerbahçe, Avrupa'nın peşinde koştuğu Süper Lig golcüsü için düğmeye bastı

Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright geldi. Avrupa'dan da talipleri olan ABD'li santrfor için sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Antalyaspor kapıyı 10 milyon eurodan açarken, Fenerbahçe sonraki satıştan pay gibi maddelerle bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor. Futbolcuyu çok beğenen Jorge Jesus, 24 yaşındaki santrforun transferi için onay verdi.

Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası golcü arayışına giren Fenerbahçe'de gündeme bomba bir isim geldi. Sarı-lacivertlier, Antalyaspor formasıyla başarılı bir grafik çizen Haji Wright'ı gündemine aldı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fanatik'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Antalyaspor forması giyen ABD'li golcü Haji Wright'a kancayı taktı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için Akdeniz ekibi ile ilk görüşmeyi yaptı.

JORGE JESUS ONAY VERDİ

Antalyaspor'un Fenerbahçe'ye kapıyı 10 milyon eurodan açtığı belirtildi. Sarı-lacivertliler bu rakamı, sonraki satıştan pay gibi maddelerle aşağı çekmeye çalışıyor. Öte yandan Jorge Jesus'un da ABD'li golcüyü çok beğendiği ve transferi için onay verdiği ifade edildi.