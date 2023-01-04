Jorge Jesus'a derbiyi sordular, sözleri Galatasaraylıların pek hoşuna gitmeyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu. Zeminin utanç verici olduğunu belirten Jesus, Rossi'nin attığı golün neden iptal edildiğini anlayamadığını söyledi. Galatasaray derbisini de değerlendiren teknik adam, "Bizim için normal bir maç" dedi.

Antalyaspor galibiyeti sonrasında konuşan sarı-lacivertlilerin hocası Jorge Jesus, hafta sonu oynayacakları Galatasaray derbisini de değerlendirdi. Her karşılaşmanın kendileri için aynı önemlilikte olduğunu belirten deneyimli teknik direktör, "Galatasaray karşılaşması bizim için diğer maçlarla aynı. Normal bir maç. Üç puan değerinde. Ne daha az puan ediyor, ne daha fazla puan ediyor" ifadelerini kullandı.

"KİMSE BÖYLE BİR ZEMİNDE FUTBOL OYNAYAMAZ"

Açıklamasının devamında Antalyaspor maçının kendileri için zor bir maç olacağını bildiklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, "Bunun 2 sebebi vardı. Birincisi rakibimiz çok iyi takım. İlk golü buldukları zaman bizim için işler zorlaştı. İkincisi bu zemin. Bu zemin utanç vericiydi. İki takım adına çok kötüydü. Kimse böyle bir zeminde futbol oynayamaz. İkinci yarıda takımım saha koşularına adapte oldu ve maçı çevirdi. 3-1'i de yakaladık" dedi.

"3.GOLÜMÜZ NEDEN İPTAL EDİLDİ ANLAYAMADIM"

Antalyaspor maçındaki 3. gollerinin iptal nedenin anlamadığını belirten Jesus, "3. golümüzün neden iptal edildiğini anlayamadım. Batshuayi'nin faul yaptığı söylendi ama pozisyon temizdi. Rossi'nin golü iptal edildi. 3-1 olsaydı, o gol neden iptal edildi anlamadım, orada maç kopacaktı" ifadelerini kullandı.

"VAR'I TEBRİK EDİYORUM"

Antalyaspor'un golünün iptal olmasının doğru olduğunu belirten Jesus, "Rakibin 90+8'de attığı golde VAR'ın kararı çok iyi. Çünkü, rakip forvet golden önce Bright'ı bloke ediyor. Bu karar doğru bir karar. VAR'ı tebrik ediyorum. Rossi'nin temiz golünü neden iptal ettiler? Anlamadım" açıklamalarında bulundu.

"GALATASARAY MAÇI BİZİM İÇİN DİĞER MAÇLARLA AYNI"

Hafta sonu oynanacak derbiyi de değerlendiren Jesus, "Galatasaray maçı, bizim için diğer maçlarla aynı. Normal bir maç! 3 puan değerinde. Ne daha az, ne daha çok puan. Tüm rakiplere saygı duyuyorum. Galatasaray'a saygı duyuyorum. Oynadığımız her maç 3 puan değerinde. Bu maça da normal maç gözüyle bakarım. Barcelona, Real Madrid ile de oynasak aynı düşüncede olurum. Çünkü, her maç 3 puan" şeklinde konuştu.

VALENCİA DERBİDE HAZIR

Sakatlar hakkında da açıklamalar yapan konuşan Portekizli teknik adam, "Valencia, Galatasaray maçında iyileşmiş olacak. Pedro'nun biraz daha zamana ihtiyacı var. Luan iyileşmeye yakın ama henüz hazır değil" dedi.