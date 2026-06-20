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Sarunas Jasikevicius: Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz / Haber eklendi

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Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Basketbol Süper Ligi şampiyonluğunun ardından sezonların çok uzun ve zorlayıcı olduğunu belirterek Avrupa basketbolunda kuralların değişmesi gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda çok yorgunuz. Herkes artık Avrupa basketbolunda kuralların değişmesi gerektiğini düşünüyor. Sezonlar daha uzun ve zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 77-75'lik skorla mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarunas Jasikevicius, mutlu olduklarını ancak sezonun uzun olmasından dolayı yorgun olduklarını da söyledi. Jasikevicius, "Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz. Aynı zamanda çok yorgunuz. Herkes artık Avrupa basketbolunda kuralların değişmesi gerektiğini düşünüyor. Sezonlar daha uzun ve zorlayıcı oluyor. Bu tip durumlar için çok fazla şey söyledim. Rakiplerimiz için de bunu hissediyoruz. Türk basketbolu için güzel bir durum var. Güzel ve medeni maçlar olabiliyor. Her ülkede bunlar olmuyor. Binlerce insanın içinde bana veya zemine bir bozuk para atılmadı. Türkiye Basketbol Federasyonu güvenliklerine teşekkür ediyorum. Güzel bir histi. Taraftarlar sadece geldi, takımlarını destekledi. Beşiktaş'a da çok saygı duyuyorum. Çok iyi mücadele ettiler. Son birkaç yılda neler başardıklarını gördüm. Onlara büyük saygı duyuyorum" diye konuştu.

'ONA LAYIK OLDUĞU BİR ŞEKİLDE VEDA ETMEK İSTEDİK'

Takımın tecrübeli ismi Nando de Colo'nun emekli olması ile ilgili de konuşan Jasikevicius, "Kendisi, Avrupa'nın önemli basketbolcularından. Kendisi EuroLeague Dörtlü finalinden sonra virüs kaptı. 5 kilo kaybetti. En iyi performansını gösteremedi. Ona layık olduğu bir şekilde veda etmek istedik. En iyi durumunda değildi. Yine de bu bir şey değiştirmez. Nando de Colo, bir parçamız olduğu için şanslıyız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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