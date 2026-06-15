Mikael Jantunen: Önümüzde almamız gereken 2 galibiyet daha var / Haber eklendi

FENERBAHÇE Beko forması giyen Mikael Jantunen, "Bence ilk karşılaşmaya göre gelişim gösterdik. Daha fazla küçük detaylar bu eşleşmede çok önemli. Daha fiziksel ve daha güçlüydük bu karşılaşmada. Doğru yöne doğru bir adım attık. Önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Önümüzde almamız gereken 2 galibiyet daha var" dedi.

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi final serisi ikinci maçında sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek seride durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Beko forması giyen Mikael Jantunen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Deplasmandaki maçlarda galibiyet için daha iyi oynamaları gerektiğini aktaran Mikael Jantunen, "Doğru yönde bir adım attığımızı düşünebilirim. Bugün daha iyi bir karşılaşma çıkardık ve 1-1'i yakaladık. Önümüzde zorlu bir görev var. Şimdi çok zorlu iki karşılaşma için gidiyoruz. Orada galibiyet için daha iyi karşılaşma çıkarmalıyız" ifadelerini kullandı.

'ÖNÜMÜZDE ALMAMIZ GEREKEN 2 GALİBİYET DAHA VAR'

Final serisinde küçük detayların önemli olduğunu vurgu yapan Jantunen, "Bence ilk karşılaşmaya göre gelişim gösterdik. Daha fazla küçük detaylar bu eşleşmede çok önemli. Daha fiziksel ve daha güçlüydük bu karşılaşmada. Doğru yöne doğru bir adım attık. Bunun üzerine inşa etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki karşılaşmalar için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Önümüzde almamız gereken 2 galibiyet daha var. Herkes bunun için uğraşıyor. Öncelikli olan oynadığımız oyundan keyif almak ve bunu sonuna kadar götürebilmek" sözlerini sarf etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı