Avustralya Açık'ta Sinner, yarı finale çıktı

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Avustralya Açık çeyrek finalinde ABD'li Ben Shelton'u 3-0'la geçerek yarı finale kaldı. Sinner, Novak Djokovic ile finale çıkma mücadelesi verecek.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde İtalyan Jannik Sinner, ABD'li Ben Shelton'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın 11. gününün akşam seansında çeyrek final karşılaşmaları yapıldı.

Turnuvada son iki yılın şampiyonu tek erkeklerin dünya 2 numarası Sinner, dünya 8 numarası Shelton'ı 6-3, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Sinner, finale kalma mücadelesinde 10 kez Avustralya Açık şampiyonu olan 4 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
Haberler.com
