Jannik Sinner, ATP Finalleri'nde Yarı Finale Yükseldi

İtalyan tenisçi Jannik Sinner, ATP Finalleri çeyrek finalinde Alman rakibi Alexander Zverev'i 2-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Sinner, gruptaki son maçında ABD'li Ben Shelton ile karşılaşacak.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Bjorn Borg Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, 3 numaralı seribaşı Zverev'i 1 saat 37 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Grupta 2'de 2 yapan İtalyan tenisçi, turnuvada yarı finali garantileyen ilk isim oldu.

Sinner, son grup maçında ABD'li Ben Shelton ile karşılaşacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Zverev ise gruptaki diğer yarı final bileti için Kanadalı Felix Auger-Aliassime'in karşısına çıkacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
