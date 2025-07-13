Jannik Sinner 2025 Wimbledon Şampiyonu Oldu
Dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, 2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaşarak kariyerinin ilk Wimbledon zaferini elde etti. Finalde İspanyol Carlos Alcaraz'ı 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setlerle yendi.
2025 Wimbledon Tenis Turnuvası'nda İtalyan Jannik Sinner şampiyon oldu.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen organizasyonun tek erkekler finalinde, dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner ile 2 numarası İspanyol Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.
Maçı 4-6, 6-4, 6-4 ve 6-4'lük setler sonucunda 3-1 kazanan Sinner, şampiyonluğa ulaştı.
Kariyerinin ilk Wimbledon şampiyonluğunu kazanan Jannik Sinner, 4. kez bir grand slam turnuvasında zafer elde etti.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor