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Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var

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Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı. Yaşananlar büyük ses getirirken Mike Tyson'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Tyson, "Ben çoraplarımlaydım ama o ayakkabı giymişti. Bu g** oğlanı ayağıma bastı. Canım çok yandı. Karşılık vermek zorundaydım" dedi.

Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı.

"KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYDIM"

Yaşananlar büyük ses getirirken Mike Tyson'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Tyson, "Ben çoraplarımlaydım ama o ayakkabı giymişti. Bu g** oğlanı ayağıma bastı. Canım çok yandı. Karşılık vermek zorundaydım" dedi.

Mike Tyson, 80 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı maçta Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Cumartesi saat 04.00'te başlayacak mücadele öncesinde iki boksör tartıya çıktı. Kilo ölçümlerinden sonra Mike Tyson, Jake Paul ile yüzyüze geldiği sırada ayağına bastığı gerekçesiyle Paul'a tokat attı. Tokat sonrası bir anda ortalık karışırken Tyson, ekibinin müdahalesiyle Paul'un yanından uzaklaştırıldı.

Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre null:

sonra neden cinayetler kadına yönelik şiddet var şiddet var diyorlar hep boks gibi şiddeti  normallestiren güzel gösteren  tesvik eden meslekler yüzünden  kesinlikle dunyada boks  gibi insanın  canını acıtan  çocukları gençleri insanları şiddeti  teşvik eden şiddet duygusunu geliştiren  meslekler yasaklanmalidir  şahsen cumhurbaşkanı  olsam tüm dövüş  sporları yasaklardim  horoz dövüşü  yasak ama  insan dövüşü  serbest  bu ne lahana ne turşu  der büyüklerimiz  iyi merhametli  musluman bir insan o kadar muhteşem ve cok  meslek çeşitleri varken gidip başkasının canını  acitarak   para kazandiran dövüş  mesleklerini yapmayi kendi  vicdanına imanına sığdırmaz  devletimiz boks  gibi tüm dovusleri  yasaklamali dünyaya örnek olmalı  musluman  savas meydanında ve kendisine saldırı olduğunda  savaşır  dövüşür para için değil

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