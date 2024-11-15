Jake Paul'u tokatlayan Mike Tyson'dan açıklama var

Mike Tyson ve Jake Paul tarihi maç öncesinde tartıya çıkmış ardından Tyson, Paul'a ayağına bastığı gerekçesiyle tokat atmıştı.

"KARŞILIK VERMEK ZORUNDAYDIM"

Yaşananlar büyük ses getirirken Mike Tyson'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Tyson, "Ben çoraplarımlaydım ama o ayakkabı giymişti. Bu g** oğlanı ayağıma bastı. Canım çok yandı. Karşılık vermek zorundaydım" dedi.

Mike Tyson, 80 milyon dolarlık ödülün dağıtılacağı maçta Jake Paul ile karşı karşıya gelecek. 16 Kasım Cumartesi saat 04.00'te başlayacak mücadele öncesinde iki boksör tartıya çıktı. Kilo ölçümlerinden sonra Mike Tyson, Jake Paul ile yüzyüze geldiği sırada ayağına bastığı gerekçesiyle Paul'a tokat attı. Tokat sonrası bir anda ortalık karışırken Tyson, ekibinin müdahalesiyle Paul'un yanından uzaklaştırıldı.