Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu? İddialara son noktayı koydular

Toplam 80 milyon dolar ödüllü tarihi boks maçında eski ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson'ı hakemlerin ortak kararıyla yenen Jake Paul'ün şirketi, müsabakanın kurgu olduğu iddialarına yanıt verdi.

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Jake Paul'un maçlarını organize eden şirketi Most Valuable Promotions (MVP), tarihi boks maçının kurgu olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Ntv Spor'un haberine göre, şirket açıklamasında "Profesyonel bir boks maçına hile karıştırmak, Amerika Birleşik Devletleri'nde federal bir suçtur. Paul ve Tyson karşılaşması, Texas Lisanslama ve Düzenlemeler Dairesi (TDLR) tarafından onaylanan profesyonel bir maçtı" ifadeleri kullanıldı.

MVP açıklamasında, "Her iki dövüşçü de iyi niyetle dövüşü kazanma amacıyla yeteneklerinin en iyisini sergiledi. Her iki dövüşçünün etrafında sözleşmesel veya başka türlü hiçbir kısıtlama yoktu. Her boksör dövüşü kazanmak için tüm gücünü kullanabildi. Aksi yöndeki herhangi bir anlaşma TDLR boks kurallarını ihlal ederdi" denildi.