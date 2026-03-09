Haberler

Ugandalı Jacob Kiplimo, erkekler yarı maratonunda dünya rekoru kırdı

Güncelleme:
Ugandalı atlet Jacob Kiplimo, Lizbon Yarı Maratonu'nda 21 kilometreyi 57 dakika 20 saniyelik dereceyle tamamlayarak yeni dünya rekorunu elde etti. Önceki rekor, 57 dakika 30 saniye ile Etiyopyalı Yomif Kejelcha'ya aitti.

Ugandalı atlet Jacob Kiplimo, erkekler yarı maratonunda dünya rekoru kırdı.

Lizbon Yarı Maratonu'nda 21 kilometreyi 57 dakika 20 saniyelik dereceyle tamamlayan 25 yaşındaki Kiplimo, yeni dünya rekorunun sahibi oldu.

Önceki rekor, 57 dakika 30 saniye ile Etiyopyalı Yomif Kejelcha'ya aitti.

