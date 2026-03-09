Ugandalı Jacob Kiplimo, erkekler yarı maratonunda dünya rekoru kırdı
Ugandalı atlet Jacob Kiplimo, Lizbon Yarı Maratonu'nda 21 kilometreyi 57 dakika 20 saniyelik dereceyle tamamlayarak yeni dünya rekorunu elde etti. Önceki rekor, 57 dakika 30 saniye ile Etiyopyalı Yomif Kejelcha'ya aitti.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı