İznik Gölü'ne giren yüzme hakemi kayboldu

BURSA'da, 2 arkadaşıyla birlikte tekneeyle açıldığı İznik Gölü'nde yüzmek için suya atlayan yüzme hakemi Ferudun Ulu'yu (60), arama çalışması sürüyor.

Türkiye Yelken Federasyonu'na bağlı yüzme hakemi olarak görev yapan Ferudun Ulu, dün saat 15.00 sıralarında 2 arkadaşıyla birlikte tekneyle İznik Gölü'ne açıldı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre uzaklaştıktan sonra yüzmek için göle atlayan Ulu, gözden kayboldu. Ulu'ya ulaşamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. 3 balık adamın yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bu sabah yeniden başlatıldı. Şu ana kadar Feridun Ulu'ya ulaşılamadı.