İzmit Belediyespor Kulübü İzcileri Kamp Programında Buluştu

İzmit Belediyespor Kulübü izcileri, İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampında 'Türkiye İzcileri Atasının İzinde' temalı kamp programına katıldı. Gençlere izcilik eğitimleri verildi ve bayrak töreni düzenlendi. İzciler, kamp ateşinde eğlendi ve İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya'nın desteklerinin devam edeceğini öğrendi.

İzmit Belediyespor Kulübü izcileri "Türkiye İzcileri Atasının İzinde" temalı kamp programında buluştu.

İzmit Belediyespor Kulübü izcileri, İzmit Belediyesi Sarısu Gençlik Kampında etkinlik yaptı. "Türkiye İzcileri Atasının İzinde" temasıyla yapılan kamp programına İzci Lideri Muzaffer Gündüz'ün önderliğinde 24 genç izci katıldı. Program çerçevesinde gençlere arazide izcilik eğitimleri verildi. Ayrıca gerçekleştirilen bayrak töreninde Cumhuriyetin kazanımları gençlere anlatıldı. Arazi programında orman temizliği yapıldı. İzciler akşam yakılan kamp ateşinde ise eğlenerek günün yorgunluğunu attı. Kampı ziyaret eden İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, genç izcilere desteklerinin artarak devam edeceğini vurguladı. - KOCAELİ