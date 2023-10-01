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İzmit Belediyespor, Fenerbahçe'ye mağlup oldu

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor, Fenerbahçe'ye 75-70'lik skorla mağlup oldu. İzmit Belediyespor'un başantrenörü Hasan Fırat Okul yönetimindeki maçta, Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu

Hakemler: Yiğit Gönültaş, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 22, Ivanova 7, Calhoun 10, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 13, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız

Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 6, Şerife Alperi Onar 13, Meesseman 6, Anderson 11, Milic 18, Tilbe Şenyürek 3, Mc Bride 14, Merve Aydın 4

1. Periyot: 24-20

Devre: 41-32

3. Periyot: 57-52

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 75-70 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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