İzmit Belediyespor, Fenerbahçe'ye mağlup oldu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında İzmit Belediyespor, Fenerbahçe'ye 75-70'lik skorla mağlup oldu. İzmit Belediyespor'un başantrenörü Hasan Fırat Okul yönetimindeki maçta, Fenerbahçe galibiyete ulaştı.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Metehan Alaçam, Mustafa Gürhan Soysal
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 22, Ivanova 7, Calhoun 10, Ayşe Cora 16, Özge Özışık 2, Nared 13, Başak Altunbey, Ezgi Manlacı, Ferda Yıldız
Fenerbahçe Alagöz Holding: Sevgi Uzun 6, Şerife Alperi Onar 13, Meesseman 6, Anderson 11, Milic 18, Tilbe Şenyürek 3, Mc Bride 14, Merve Aydın 4
1. Periyot: 24-20
Devre: 41-32
3. Periyot: 57-52
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 75-70 yendi.