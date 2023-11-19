İzmirspor, Alaçatıspor'u 4-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta, İzmirspor, sahasında Alaçatıspor'u 4-0 mağlup etti. Aldığı bu galibiyetle 8 puana ulaşan İzmirspor haftayı 10. sırada, Alaçatıspor ise 11 puanla 7. sırada tamamladı.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta, İzmirspor, sahasında Alaçatıspor'u 4-0 mağlup etti. Aldığı bu galibiyetle 8 puana ulaşan İzmirspor haftayı 10. sırada, Alaçatıspor ise 11 puanla 7. sırada tamamladı.

Geçen hafta başı takıma Kemal Dulda'nın gelmesi ile hava yakalayan İzmirspor, güçlü rakibi Alaçatıspor'u taraftarının önünde 4-0 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Binin üzerinde taraftarın yakından takip ettiği mücadeleye iki takımda istekli başlarken, ilerleyen dakikalarında oyuna ağırlığını koyan İzmirspor, 38. dakikada Doğukan Güngör'ün golü ile 1-0 öne geçti. Bu golden 5 dakika sonra Gökhan Demir, ilk yarının skorunu 2-0 yapan golü kaydetti.

İkinci yarıda skor avantajını elinde tutan İzmirspor, 51. dakikada, maçın yıldızlarından birisi olan oyuncusu Emin Soğuk'un golü ile skoru 3-0'a getirdi. Dakikalar 77'yi gösterdiğinde Emin Soğuk yeniden sahneye çıktı ve son sözü söyleyen golü attı.

Alaçatıspor, 26 Kasım Pazar günü, saat 14.00'te sahasında Bilecik 1969'u ağırlayacak. - İZMİR