İzmir'e yıldızlarda futbolda çifte şampiyonluk

Okul sporları futbol şampiyonasında İzmir'den iki okul takımı, Yıldız Kızlar ve erkekler kategorilerinde Türkiye şampiyonu oldu.

OKUL sporları kapsamında düzenlenen futbol şampiyonasında İzmir'in iki okul takımı birden Türkiye şampiyonu oldu. Trabzon'un ev sahipliğindeki Yıldız Kızlar Futbol Türkiye Finalleri'nde Karabağlar Ülkü Ortaokulu finalde yine İzmir temsilcisi Karşıyaka Cemil Akyüz Ortaokulu'nu yenerek kupaya ulaştı. Karabağlar'da bulunan Öğretmenler ve Şeker Mevhibe Ortaokulu'nun erkek takımı da finalde Trabzon Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nu 3-0 yenerek Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, büyük başarının ardından okulları kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
