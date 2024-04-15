İzmir'de taraftar terörü! Küçücük çocuk sahaya yangın tüpü sıktı, futbolcuların nefesi kesildi

TFF 1. Lig'de dün oynanan Altay-Çorum FK maçında taraftar terörü yaşandı. Maçı tribünden izleyen küçük bir Altay taraftarı, eline aldığı yangın tüpünü sıkmaya başladı.

FUTBOLCULARIN NEFESİ KESİLDİ

Tüpten çıkan gaz futbolcuları etkiledi. Nefes almakta güçlük yaşayan oyuncular kendini yere bıraktı. Gazdan etkilenen oyuncular nefes almakta güçlük çekerek kendini yere bıraktı. Taraftara, statta görevli güvenlik görevlisi müdahale etti.

MAÇI ÇORUM KAZANDI

Maç deplasman takımı Çorum FK'nin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Çorum temsilcisi bu sonuçla puanını 52'ye yükseltti ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yerleşti.