İzmir'de düzenlenen Efes Ultra Maratonu sona erdi
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 7. Climbolic Efes Ultra Maratonu tamamlandı. Maratonda farklı kategorilerde yarışan sporcular dereceye girdi.
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen 7. Climbolic Efes Ultra Maratonu sona erdi.
Toplam 6 parkurdaki organizasyon bugünkü 6 ve 12 kilometrelik koşularla tamamlandı.
Maratonda kategorilere göre ilk 3'ler şöyle:
6 kilometre: 1. Osman Erkam Şafak, 2 Mustafa Araç, 3. Yasin Aydın
12 kilometre: 1. Gamze Mislina Tom, 2. Bedri Şimşek, 3. Çağlar Kasım
27 kilometre: 1. Mestan Turhan, 2. Canpolat Akbay, 3. Ege Yoldüren
42 kilometre: 1. Koray Het, 2. Mustafa Araç, 3. Khalid Alqahtani (Katar)
61 kilometre: 1. Uğur Pehlivan, 2. Savaş Akbaş, 3. Bilal Öztürk
120 kilometre: 1. Mohammadreza Jelodar (İran), 2. Salih Bulut, 3. Engin İpek