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İzmir'de 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün Son Etabı Tamamlandı

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün dördüncü ve son etabı, Karşıyaka Bostanlı sahilinde yapıldı. Büyük finale katılmaya hak kazanan takımlar 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30-31 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla şampiyonluk için mücadele edecek.

İZMİR,

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3x3 Streetball İzmir Cup 2024'ün dördüncü ve son etabı, Karşıyaka Bostanlı sahilinde yapıldı. Büyük finale katılmaya hak kazanan takımlar 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda 30-31 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla şampiyonluk için mücadele edecek.

Karşıyaka Bostanlı sahilindeki müsabakalara Genç Kızlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde 62 ekip katıldı. 20-21 Temmuz tarihlerinde Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda, 27-28 Temmuz tarihlerinde Buca Hasanağa Bahçesi'nde, 17-18 Ağustos'ta Göztepe sahilince düzenlenen etapların ardından Karşıyaka Göztepe etabı da sona erdi. Turnuvanın büyük finali, 30-31 Ağustos'ta 93'üncü İzmir Enternasyonal Fuarı'nda olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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