İYİ Parti'den aday mı olacak? Aziz Yıldırım uzun süren suskunluğunu bozdu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı iddialarını yalanladı. Yıldırım, İYİ Parti'nin adını geçirmeden yaptığı açıklamada, "2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe başkanlığından ayrıldıktan sonra gözlerden uzak bir hayat süren Aziz Yıldırım'ın, İYİ Parti'den milletvekili olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıldırım konuya ilişkin açıklamada bulundu.

"HABERLER TÜMÜYLE YALANDIR"

Aziz Yıldırım konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim." ifadelerini kullandı.

YILDIRIM DÖNEMİNDE FENERBAHÇE

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de başkanlık yaptığı dönemde futbol takımı ile 6 lig şampiyonluğu ve 8 lig ikinciliği yaşadı. Yıldırım döneminde sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve Avrupa Ligi'nde yarı finale ulaştı.