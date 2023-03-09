İtiraz edecekler! Giresunspor Başkanından yabancı kuralı hakkında çok konuşulacak açıklamalar

Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, transfer yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kulüp olarak alacakları kararlardan bahseden Yamak, yabancı kuralına da itiraz edeceklerini belirterek, "Biz maalesef Giresunspor olarak sahaya 3 Türk, 8 de yabancı oyuncuyla çıkabiliyoruz. Ancak bu durumdan dolayı diğer takımlar 2 Türk, 9 yabancı oyuncuyla çıkabiliyorlar. Bu acayip bir haksız rekabet, bizim için de dezavantaj, hemen önümüzdeki haftadan geç olmamak kaydıyla buna itiraz edeceğiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un başkanı Nahid Ramazan Yamak, transfer yasağı dolayısıyla mevcut takımı korumak yönünde adımlar attıklarını söyledi. Yamak, Çotanak Spor Kompleksi'nde düzenlediği basın toplantısında, FIFA'da devam eden davalar da olmak üzere şu anda kulübün 271 milyon lira borcu olduğunu belirtti.

"BEN NE GELİŞTİREBİLİRİM ONA BAKIYORUM"

FIFA'daki dava süreçlerinden dolayı avukat ve tahakkuk masraflarından 25-30 milyon lira borç oluşacağına dikkati çeken Yamak, 300 milyon lira civarında bir borç ile karşı karşıya kalacaklarını aktardı. Yamak, "Zarar bu, battık, biz bittik." gibi söylemler içerisinde bir kişi olmadığını kaydederek, "Ben ne geliştirebilirim, ne öderim, ona bakıyorum. Nitekim geldiğimiz günden bugüne 7 milyon lira şu ana kadar ödeme yaptık, yarın da oyuncuların birer maaşını ve geçen haftaki primlerini ödediğimizde aşağı yukarı 15 milyon lira iki hafta içerisinde ödeme yapmış olacağız." dedi.

"YASAĞIMIZ VAR"

Transfer yasağına da değinen Yanak, "Kulüp ara dönemde transfer yapamadı, bu sene sonunda da transfer yapamayacağız, yani biz transfer tahtasını açtırsak dahi transfer yapma şansımız yok çünkü yasağımız var. Mevcut takımı korumak yönünde de adımları attık. Campuzano'nun sözleşmeyi feshetme durumu vardı. Aslında oyuncuya ciddi de teklif gelmişti ve oyuncumuzun da alacağını bırakarak gitme durumu vardı. Ayrıca kulübe gelir getirerek gitme imkanı vardı. Aşağı yukarı 600 bin avro civarında kulübe fayda sağlayabilirdik. Ama büyük fotoğrafa baktığınızda ayrılma imkanımızın olmadığını gördük ve Campuzano'nun ödemesini yaptık." ifadelerini kullandı.

"GİRESUNSPOR KİMSEYİ SATMAYACAK"

Giresunspor'un satılık hiçbir futbolcusunun olmadığını belirten Yamak, "Giresunspor şu anda kimseyi satmayacak. Kimileri de bizim futbolcularımızı alıp başka takımlara götürmek yönünde çalışmalar yapmış, bunların da karşısındayız. Bütün futbolcularımızla sözleşme uzatabildiğimiz kadarını uzatıp bir dahaki sezon bu ekiple devam edeceğiz." diye konuştu. Yamak, takımdaki oyuncuların çok karakterli olduğunu kaydederek, "Bajic'in 350 bin avro civarında alacağı var, 'Ben sizi kesinlikle FIFA'ya vermem, sizinle beraber, hep beraber savaşacağım.' dedi. Tabii bunlar da insanı çok duygulandırıyor. Kaptanımız Onurcan Piri, Perez, tüm futbolculardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"İTİRAZ EDECEĞİZ"

Başkan Yamak, bir gazetecinin TFF'nin ligden çekilen takımlardan transfer edilecek yabancı oyuncuların oynaması şartıyla kontenjan kuralını 9+2 olarak güncellemesine ilişkin sorusuna, "Biz maalesef Giresunspor olarak sahaya 3 Türk, 8 de yabancı oyuncuyla çıkabiliyoruz. Ancak bu durumdan dolayı diğer takımlar 2 Türk, 9 yabancı oyuncuyla çıkabiliyorlar. Bu acayip bir haksız rekabet, bizim için de dezavantaj, hemen önümüzdeki haftadan geç olmamak kaydıyla buna itiraz edeceğiz." yanıtını verdi.