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İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı

İtiraz bile etmedi! Zaniolo, oyuna girer girmez Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı

Spor Haberleri

İstanbulspor-Galatasaray maçının ikinci yarısında oyuna alınan Nicolo Zaniolo, 75. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İtalyan yıldız gördüğü kart sonrası itirazda bulunmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'la karşı karşıya geldi.

ZANIOLO KIZARDI

Maçın 75. dakikasında hızını kontrol edemeyip rakibine müdahalede bulunan İtalyan futbolcu, önce sarı kart gördü. Hakem Numanoğlu pozisyonu VAR'da izledi ve kartın rengi kırmızı oldu.

İtiraz bile etmedi! Zaniolo atıldı, Galatasaray 10 kişi kaldı

İTİRAZ ETMEDİ AMA SİNİRDEN ÇILDIRDI

Nicolo Zaniolo gördüğü kırmızı kart sonrası bir itirazda bulunmadı ve sahadan çıktı. 70'te oyuna girip 75'te kırmızı kart gören Zaniolo,tünel kapısını yumrukladı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Nicolo Zaniolo Galatasaray Spor Haberler

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