İtalyan tenisçinin kıyafeti olay oldu! Hakem kenara çekip "Böyle maça çıkamazsın" dedi - Haberler

İtalyan tenisçinin kıyafeti olay oldu! Hakem kenara çekip "Böyle maça çıkamazsın" dedi
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İtalyan tenisçi Camila Giorgi'nin Fransa Açık'ta giydiği kıyafet olay oldu. Maç başlamadan önce hakem, Giorgi'yi kıyafetindeki reklam logosunun çok büyük olduğunu belirterek uyardı ve değiştirmesini istedi. Aryna Sabalenka ile oynadığı karşılaşma için yanında başka kıyafet getirmediğini belirten İtalyan tenisçi, daha önce de üzerindekilerle oynadığını belirterek hakemin talebini yerine getirmedi. Giorgi rakibine yenilere Fransa Açık'a 4. turda veda etti.
Fransa Açık'ta İtalyan tenisçi Camila Giorgi ve Aryna Sabalenka arasında oynanacak maç öncesi, Giorgi hakem tarafından kıyafeti gerekçe gösterilerek uyarı aldı.
"BAŞKA KIYAFETİM YOK"
Maçta önce hakem, Camila Giorgi'yi kenara çekip kıyafetinde bulunan reklam logosunun çok büyük olduğunu belirtti vebu şekilde oynayamayacağını söyledi. Giorgi, hakeme başka kıyafetinin olmadığını tüm maçlara aynı kıyafetle çıktığını söyleyince maça çıkmasına izin verildi. Fakat konu yetkililere bildirildi.
DAHA ÖNCE DE AYNI KIYAFETİ GİYMİŞTİ
Camila Giorgi daha önce de aynı kıyafetle maça çıkmıştı ancak o zaman kıyafetin üzerinde reklam bulunmuyordu. Maçı kaybeden Giorgi, Fransa Açık'a dördüncü turda veda etti.