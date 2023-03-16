İtalyan basını, Inter'in takımın başına Okan Buruk'u getirmek istediğini iddia etti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sarı-kırmızılılarla Süper Lig'deki başarısı İtalyanların dikkatini çekti. Çizme basınında yer alan bir haberde, Inter'in sezon sonunda Inzaghi ile yolları ayırmak istediği ve teknik direktörlük koltuğunun en güçlü adaylarından birinin Buruk olduğu belirtildi. Deneyimli hocanın, Inter'e gitmesi durumunda Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'yı da yanında götüreceği iddia edildi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde formasını giydiği Inter'e teknik direktör olabilir.

OKAN BURUK, INTER'İN GÜNDEMİNDE

Inter Live'de yer alan habere göre, İtalya Serie A'da Napoli'nin gerisinde kalarak şampiyonluk yarışından uzaklaşan Inter, teknik direktör Simone Inzaghi ile yolları ayırmayı planlıyor. Dünya devinin gündemindeki isim ise Okan Buruk.

GALATASARAY'DAN 36 FUTBOLCUYU DA YANINDA GÖTÜREBİLİR

Haberde Okan Buruk'un Galatasaray'ın başındaki performansından övgüyle bahsedilirken, bir dönem formasını giydiği İtalyan devine teknik direktör olarak dönebileceği belirtildi. Buruk'un Inter'in teknik direktörü olması durumunda ise Nicolo Zaniolo, Mauro Icardi ve Lucas Torreira'yı da yanında götüreceği iddia ediliyor.