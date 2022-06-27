İtalya'yı finalde sahadan sildiler! Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ikilisinden Akdeniz Oyunları'nda altın madalya

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda bir altın madalya da badminton branşında geldi. Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, dün gerçekleştirilen çeyrek finalde İspanya'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükselmişti.

İTALYAY'YI 2-0 MAĞLUP ETTİLER

Bugün oynanan yarı final karşılaşmasında Sırbistan'ı 2-0 ile geçen Erçetin-İnci çifti, finalde İtalya'nın rakibi oldu. İtalya'yı finalde 21-15 ve 21-18'lik setlerle 2-0 mağlup etmeyi başaran Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci çifti, şampiyon oldu.

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