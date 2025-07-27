İtalya, VNL Finalinde Brezilya'yı Geçerek Şampiyon Oldu

İtalya, VNL Finalinde Brezilya'yı Geçerek Şampiyon Oldu
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FIVB Milletler Ligi finalinde İtalya, Brezilya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez şampiyonluk kazanmayı başardı.

FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde İtalya, Brezilya'yı 22-25, 25-18, 25-22, 25-22 setlerle 3-1 mağlup ederek üst üste 2. kez şampiyon oldu.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Stanislava Simic (Sırbistan), Juraj Mokry (Slovakya)

İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini, Nervini)

Brezilya: Bergmann, Rosamaria, Diana, Julia, Macris, Gabi (Marcelle, Kisy, Roberta, Helena, Jheovana)

Setler: 22-25, 25-18, 25-22, 25-22

Süre: 126 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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