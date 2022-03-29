"İtalya maçının temasını oluşturacak" diyen Kuntz, İstiklal Marşı'ndan tek bir kelimeye dikkat çekti

Portekiz'e yenilerek Dünya Kupası'na katılma şansını kaybeden A Milli Takım hazırlık maçında, İtalya'yla karşılaşıyor. Mücadele öncesinde Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle:

"BU MAÇ OYUNCULAR İÇİN FIRSAT"

"Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynama imkanımız oldu. Görmek istediğim oyuncuları, bu maçta göreceğim. Ne kadar iyi olduklarını göstermek için bu maçta böyle bir fırsatları olacak.

"TAKIM RUHUNU GAYET POZİTİF GÖRÜYORUM"

Burak Yılmaz sonrasında neler olacak diye daha ciddi şekilde gözlemledim. Takım ruhunu gayet pozitif görüyorum. İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'. Bu da maçımızın temasını oluşturacak."

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