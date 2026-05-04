Inter, Serie A'da 21. Şampiyonluğunu İlan Etti

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, ligin bitimine 3 hafta kala Serie A'da 21. şampiyonluğunu ilan etti.

Serie A'nın 35. haftasında Inter, sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Milano temsilcisi mücadeleden 2-0 galip ayrılırken, golleri Marcus Thuram ve Henrikh Mkhitaryan kaydetti. Bu sonuçla Inter, ligin bitimine 3 hafta kala 21. şampiyonluğunu ulaştı. Milli Hakan Çalhanoğlu da 2023-24 sezonun ardından ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı