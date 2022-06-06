İsviçre'yi bozguna uğrattı! Ronaldo'nun milli takımda ulaştığı gol sayısı ağızları açık bıraktı - Haberler

Portekiz ile İsviçre, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup maçında Lizbon'dakiJose Alvalade Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi takım 4-0 kazanırken, Cristiano Ronaldo attığı 2 golle maça damga vurdu.

PORTEKİZ ZİRVEYE OTURDU

Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada William Carvalho, 35. ve 39. dakikada Cristiano Ronaldo ile 68. dakikada Cancelo attı. Bu sonucun ardından Portekiz, grubunda 4 puanla zirveye oturdu.

RONALDO 117 GOLE ULAŞTI

İsviçre karşısında 2 gol ve 1 asist ile oynayan Ronaldo ise maça damga vurdu. Portekiz Milli Takımı'nda toplam 117 gole ulaşan yıldız futbolcu, kendine ait rekoru geliştirdi.

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