Yıllar sonra itiraf etti! Kadın olduklarını ispatlamak için, cinsel organlarını göstermişler

Eski İsveçli kadın milli futbolcu Nilla Fischer, 2011 Kadınlar Dünya Kupası sırasında takım arkadaşlarının ve kendisinin cinsiyetlerini doğrulamak için cinsel organlarını bir sağlık çalışanına göstermek zorunda kaldıklarını açıkladı.

Ülkesi adına 194 kez oynayan 38 yaşındaki eski stoper Nilla Fischer, takım doktoruna cinsel organlarını gösterdiklerini söyledi.

"ANLAMSIZ BULUYORUM"

Bu uygulamaya karşı olduğunu belirten Fischer, "DNA üzerinden cinsiyetleri belirlemek için bazı testlerinin kullanılabileceği halde oyuncuların neden özel bölgelerini göstermeleri gerektiğinin anlamsız buluyorum" dedi.

"TEKER TEKER KONTROLDEN GEÇİYORDUK"

Uygulamayı anlatan Fischer, "Hepimiz kontrolden geçerdik, Fizyoterapist başıyla onaylar 'Evet' der, ve sonra bizim gerçekten kadın olduğumuza inanırdı" dedi.