Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TAZMİNATI 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

Mourinho'nun bugüne kadar kazandığı tazminatlar;

2007 Chelsea: 21 M €

2013 Real Madrid: 20 M €

2015 Chelsea: 14.5 M €

2018 Man United: 20 M €

2021 Tottenham: 21 M €

2024 Roma: 3.5 M €

2025 Fenerbahçe: 15 M €

TOPLAM: 115 M €