Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat

Güncelleme:
Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun kulüpten alacağı tazminat miktarı belli oldu. 62 yaşındaki Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den 15 milyon euro tazminat alacak. Mourinho, Fenerbahçe'deki görev süresi boyunca 62 maça çıktı, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı ve 2.02'lik bir puan ortalaması yakaladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

TAZMİNATI 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama 15 milyon euro tazminat ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.

Mourinho'nun bugüne kadar kazandığı tazminatlar;

  • 2007 Chelsea: 21 M €
  • 2013 Real Madrid: 20 M €
  • 2015 Chelsea: 14.5 M €
  • 2018 Man United: 20 M €
  • 2021 Tottenham: 21 M €
  • 2024 Roma: 3.5 M €
  • 2025 Fenerbahçe: 15 M €

TOPLAM: 115 M €

Alper Kızıltepe - Spor
Bakan Şimşek: DMO hizmetlerini dijitalleştiriyoruz

Yeni uygulamayı Şimşek duyurdu! Hepsi elektronik ortama taşınıyor
Yorumlar (30)

Haber YorumlarıCengiz Aktaş:

Hep Okan'ın yüzünden. Her sene aynı şey oluyor. Hain Okan.

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme28
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMevlüt Acar:

????

yanıt4
yanıt4
Haber YorumlarıSADIK ÖZDEMİR:

OKAN SÜPER KUPAMI KAZANDIRDI ŞAMPİYONLAR LİGİNİMİ KAZANDI

yanıt3
yanıt8
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

iki sene Fenerbahçe'yi parmağında oynattı. Ali Koç'u da madara etti. Ama hala pişkin pişkin o koltukta oturan bir Ali Koç var.

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Ben olsam o herife o tazminatı vermez , paf takımına gönderirdim. Dünya da trend mi olur du tren mi bilemedim.

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıJY:

YERİNDE OLSAM BİR SÜRE TAKIM ÇALIŞTIRMAZDIM. FENEVDEN ALACAĞIM 15 MİLYON EURO'YU MİAMİ, İBİZA, VEGAS FİLAN KARI KIZ İLE ÇATIR ÇUTUR YERDİM. SONRA BİR SUUDİ ARABİSTAN TURU YAPAR ORADANDA BİRAZ PARA ÇARPAR SONRA EMEKLİ OLURDUM.

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme21
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamOsmanli:

sen kimsinki

yanıt6
yanıt11
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ali koç, böyle vasıfsızlara bile söz hakkı verdin ya helal olsun.

yanıt1
yanıt1
Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Yapının yüzünden gül gibi adamın kariyeri bitti. Pis okan yaaa :)

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Eryüksel:

szymanski yi de al götür giderken

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
