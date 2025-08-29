Yine cebini doldurdu! İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı tazminat
Fenerbahçe'de görevine son verilen teknik direktör Jose Mourinho'nun kulüpten alacağı tazminat miktarı belli oldu. 62 yaşındaki Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'den 15 milyon euro tazminat alacak. Mourinho, Fenerbahçe'deki görev süresi boyunca 62 maça çıktı, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı ve 2.02'lik bir puan ortalaması yakaladı.
Süper Lig devi Fenerbahçe, Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin paylaşımında, "Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.
TAZMİNATI 15 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun göreve son verilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüp, 62 yaşındaki teknik adama 15 milyon euro tazminat ödeyecek.
FENERBAHÇE'DE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 62 maça çıkan Jose Mourinho, 37 galibiyet, 14 beraberlik ve 11 mağlubiyetlik performans yaşadı. Portekizli teknik adam 2.02'lik puan ortalaması yakaladı.
Mourinho'nun bugüne kadar kazandığı tazminatlar;
- 2007 Chelsea: 21 M €
- 2013 Real Madrid: 20 M €
- 2015 Chelsea: 14.5 M €
- 2018 Man United: 20 M €
- 2021 Tottenham: 21 M €
- 2024 Roma: 3.5 M €
- 2025 Fenerbahçe: 15 M €
TOPLAM: 115 M €