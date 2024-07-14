İstatistikleri görmeniz lazım! EURO 2024 finalinin ilk yarısı beklentileri karşılayamadı

Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli turnuvasında şampiyon belli oluyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale kalan İspanya ve İngiltere Berlin Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşıyor.

İLK YARIDA 1'ER TANE İSABETLİ ŞUT ATILDI

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere'nin karşılaştığı maçın ilk yarısında her iki takım da yalnızca 1'er isabetli şut çekebildi.

İlk yarının istatistikleri şöyle;