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İstanbulspor, Ümraniyespor'u 3-0 Mağlup Ederek Liderliğe Yükseldi

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İstanbulspor, 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup ederek puanını 12'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Golleri Emir Kaan Gültekin, Okan Erdoğan ve Diarra attı.

1'İNCİ Lig'in 5'inci haftasında İstanbulspor sahasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti.

1'inci Lig'in 5'inci haftasında İstanbulspor sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alper Akarsu yönetti. Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Kapluhan ve Şenol Bektaş üstlendi.

İstanbulspor her iki yarıda da bulduğu gollerle rakibini 3-0 mağlup etmeyi başardı. Sarı-siyahlı ekibe galibiyeti getiren golleri 4'üncü dakikada Emir Kaan Gültekin, 69'uncu dakikada Okan Erdoğan ve 84'üncü dakikada Diarra kaydetti. İstanbulspor, bu galibiyetle puanını 12 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ümraniyespor ise 7 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Emir Kaan Gültekin İstanbulspor Güncel Futbol Spor

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